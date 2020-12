Conte è alla frutta, l’incantesimo è finito. Il Pd non lo digerisce più, la Boschi gli dà il colpo di grazia (Di martedì 8 dicembre 2020) Non bastano le telecamere, gli show in diretta tv, l’atteggiamento “protettivo” costruito a tavolino. Per Giuseppe Conte le cose si mettono male. Il governo è alla frutta, le spaccature ci sono tra i partiti e all’interno dei partiti. L’immagine del premier ne esce offuscata, l’incantesimo è finito. E non riguarda solo il braccio di ferro sul Mes, ma la situazione complessiva. Conte all’angolo, nel governo è scontro La seconda ondata è stata gestita malissimo. Il Pd se la prende con i ministri grillini, il M5S se la prende con i dem, i renziani scalpitano e gli alleati non li digeriscono. Il clima a Palazzo Chigi è pesantissimo, l’accordo non regge più. Secondo quanto riporta Affaritaliani,it cresce a dismisura l’insofferenza nei confronti di Conte per il suo modus ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 dicembre 2020) Non bastano le telecamere, gli show in diretta tv, l’atteggiamento “protettivo” costruito a tavolino. Per Giuseppele cose si mettono male. Il governo è, le spaccature ci sono tra i partiti e all’interno dei partiti. L’immagine del premier ne esce offuscata,. E non riguarda solo il braccio di ferro sul Mes, ma la situazione complessiva.all’angolo, nel governo è scontro La seconda ondata è stata gestita malissimo. Il Pd se la prende con i ministri grillini, il M5S se la prende con i dem, i renziani scalpitano e gli alleati non li digeriscono. Il clima a Palazzo Chigi è pesantissimo, l’accordo non regge più. Secondo quanto riporta Affaritaliani,it cresce a dismisura l’insofferenza nei confronti diper il suo modus ...

