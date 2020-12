Ciclismo | la Qhubeka Assos chiude il mercato coi colpi Robert Power e Bert-Jan Lindeman

(Di martedì 8 dicembre 2020) La, la squadra di Fabio Aru, Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo, ha annunciato, tramite il suo sito web, le due firme con cui ha chiuso ufficialmente il suo. Si tratta dell’australiano, in uscita dalla Sunweb, e del neerlandese-Jan, il quale lascia la Jumbo-Visma dopo sei anni. Il primo è un corridore adatto a corse in linea dal percorso vallonato. Da U23 era molto quotato anche come uomo da corsa a tappe dato che vinse il Giro della Valle d’Aosta nel 2015. Tuttavia, la sua crescita è stata compromessa da alcuni problemi fisici. Tra i risultati più importanti ottenuti datra i professionisti ci sono il sesto posto alla Strade Bianche 2018 e le vittorie alla Prueba Villafranca de ...

La Qhubeka-Assos prosegue la costruzione del proprio roster per la prossima stagione. La formazione africana ha annunciato di aver ingaggiato Sander Armée e Mauro Schmid per il 2021, arricchendo ulter ...Fabio Aru si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport all’indomani della firma con la Qhubeka Assos. “Non mi interessa quello che pensano gli altri. Già al primo Giro d’Italia an ...