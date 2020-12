Boxe, parità di genere alle Olimpiadi 2024: pass uguali per uomini e donne, cambia il numero di eventi (Di martedì 8 dicembre 2020) La Boxe ha rischiato seriamente di restare fuori dalle Olimpiadi di Tokyo a causa di alcuni casi di corruzione e di alcuni incontri che negli ultimi anni si sono conclusi con verdetti sorprendenti (vittorie assegnate a pugili che sul ring erano parsi chiaramente sconfitti). Il pugilato sarà presente ai Giochi rinviati alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria, ma nel frattempo si inizia già a pensare alle Olimpiadi di Parigi 2024: mancano quattro anni alla rassegna a cinque cerchi in programma nella capitale francese e ieri il CIO ha varato una serie di novità importanti per l’intero programma della kermesse, scatenando così una serie di variazioni anche per quanto riguarda la nobile arte. Per la prima volta nella storia, infatti, la Boxe raggiungerà il ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Laha rischiato seriamente di restare fuori ddi Tokyo a causa di alcuni casi di corruzione e di alcuni incontri che negli ultimi anni si sono conclusi con verdetti sorprendenti (vittorie assegnate a pugili che sul ring erano parsi chiaramente sconfitti). Il pugilato sarà presente ai Giochi rinviati alla prossima estate a causa dell’emergenza sanitaria, ma nel frattempo si inizia già a pensaredi Parigi: mancano quattro anni alla rassegna a cinque cerchi in programma nella capitale francese e ieri il CIO ha varato una serie di novità importanti per l’intero programma della kermesse, scatenando così una serie di variazioni anche per quanto riguarda la nobile arte. Per la prima volta nella storia, infatti, laraggiungerà il ...

OA_Sport : Boxe, parità di genere alle Olimpiadi 2024: pass uguali per uomini e donne, cambia il numero di eventi - AlessioParodi6 : @ArkadiMaslow @dianacalibana @luciodigaetano @sgretolatore @DovAnachronos @ostvest @vuIInet @Zancolupenterzo… - AndreaCastei : RT @Eurosport_IT: Mike Tyson e Roy Jones Jr. sono ritornati sul ring a distanza di tanti anni ma lo spettacolo non è mancato ?????? Il match… - giadaborghesani : RT @Eurosport_IT: Mike Tyson e Roy Jones Jr. sono ritornati sul ring a distanza di tanti anni ma lo spettacolo non è mancato ?????? Il match… - 45acpjoe : RT @Eurosport_IT: Mike Tyson e Roy Jones Jr. sono ritornati sul ring a distanza di tanti anni ma lo spettacolo non è mancato ?????? Il match… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe parità Il Napoli non è partito per Torino. La Juve: "Noi in campo" Yahoo Eurosport IT