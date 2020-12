Bayern, Juventus e Real Madrid superate: contatto con Camavinga! (Di martedì 8 dicembre 2020) In Spagna sono sicuri: il centrocampista classe 2002 Eduardo Camavinga lascerà il Rennes al termine di questa stagione per andare a giocare in un top club. Il francese di origini angolane è sotto contratto fino a giugno 2022 e viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Camavinga è ambito tra le altre da Juventus e Real Madrid ma nelle ultime ore si registra una offensiva forte del Bayern Monaco che i giovani li fa giocare subito come con Musiala. Un anno fa, Eduardo Camavinga era già considerato la promessa più brillante mai espressa dal vivaio del Rennes e una delle più accecanti del calcio francese. Proprio ad agosto 2019, aveva incantato tutti durante la gara di campionato vinta contro il Psg, la sua decima con la prima squadra del Rennes nonostante avesse soltanto 16 anni; inoltre giocava come centrale di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) In Spagna sono sicuri: il centrocampista classe 2002 Eduardo Camavinga lascerà il Rennes al termine di questa stagione per andare a giocare in un top club. Il francese di origini angolane è sotto contratto fino a giugno 2022 e viene valutato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Camavinga è ambito tra le altre dama nelle ultime ore si registra una offensiva forte delMonaco che i giovani li fa giocare subito come con Musiala. Un anno fa, Eduardo Camavinga era già considerato la promessa più brillante mai espressa dal vivaio del Rennes e una delle più accecanti del calcio francese. Proprio ad agosto 2019, aveva incantato tutti durante la gara di campionato vinta contro il Psg, la sua decima con la prima squadra del Rennes nonostante avesse soltanto 16 anni; inoltre giocava come centrale di ...

ItaSportPress : Bayern, Juventus e Real Madrid superate: contatto con Camavinga! - - sportli26181512 : Bayern, sfida alla Juve per un centrocampista: Aumenta la concorrenza per la Juventus: anche il...… - CarloAl87550029 : RT @NicoSchira: #Raiola su #DeLigt: “È come Rembrandt. Può diventare il capitano della #Juventus. Lo volevano anche Barça e Bayern, ma port… - TotoeCalcio : A poche ore dalla chiusura della #Quiniela n. 20. Appassionati alzano la fiducia a 4 segni 1. #Chelsea-#Krasnodar… - Davide1926___ : RT @NicoSchira: #Raiola su #DeLigt: “È come Rembrandt. Può diventare il capitano della #Juventus. Lo volevano anche Barça e Bayern, ma port… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Juventus Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco sulla strada dei bianconeri CalcioMercato.it Champions League, la situazione girone per girone: le italiane passano se…

La Champions League stasera e domani gioca la sesta e ultima giornata della fase a gironi, decisiva per definire il quadro dei 16 club che accederanno alla fase ad eliminazione diretta Sono già nove l ...

Juventus, ecco perché è importante il primo posto

La Juventus si appresta questa sera a scendere in campo in Champions League contro il Barcellona con un obiettivo importante in testa.

La Champions League stasera e domani gioca la sesta e ultima giornata della fase a gironi, decisiva per definire il quadro dei 16 club che accederanno alla fase ad eliminazione diretta Sono già nove l ...La Juventus si appresta questa sera a scendere in campo in Champions League contro il Barcellona con un obiettivo importante in testa.