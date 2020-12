Atalanta | i tifosi invocano la pace | striscione con abbraccio tra Gasperini e Gomez

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Unoe una foto di untra Gian Pieroe Alejandroall’uscita del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede dell’. “Insieme abbiamo scritto la storia, uniti conquisteremo la gloria». Un invito allatra l’allenatore e il capitano dell’, protagonisti di una discussione in campo e nell’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland.poi era stato escluso dai convocati per la trasferta di Udine. La squadra nerazzurra partirà nel pomeriggio alla volta di Amsterdam per disputare la gara decisiva contro l’Ajax: in palio c’è il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Loè stato immortalato e pubblicato sul suo profilo Instagram dal ...