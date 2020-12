Apple svela gli AirPods Max: quanto costano e come sono fatti (Di martedì 8 dicembre 2020) Un prodotto che in effetti al vasto catalogo di Apple mancava. E che ora, sul mercato, proverà a sfidare le prime titubanze sollevate dal prezzo: 629 euro Con una mossa a sorpresa, Apple ha annunciato delle nuove cuffie. Si tratta delle AirPods Max, cuffie wireless innovative che racchiudono la magia degli AirPods molto cara agli utenti Apple a un design over-ear con audio ad alta fedeltà. Leggi su it.mashable (Di martedì 8 dicembre 2020) Un prodotto che in effetti al vasto catalogo dimancava. E che ora, sul mercato, proverà a sfidare le prime titubanze sollevate dal prezzo: 629 euro Con una mossa a sorpresa,ha annunciato delle nuove cuffie. Si tratta delleMax, cuffie wireless innovative che racchiudono la magia deglimolto cara agli utentia un design over-ear con audio ad alta fedeltà.

