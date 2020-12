Alessandro Borghese indagato per fatture false: “Tradito da un parente” (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Borghese indagato dalla Procura di Milano: blitz della Guardia di Finanza a casa sua per fatture false. Ma lo chef sbotta: “Io tradito da una persona di famiglia”. Clamoroso a Milano: Alessandro Borghese, noto cuoco e conduttore televisivo, è indagato dalla Procura per falsa fatturazione. Lo rivela il Corriere della Sera oggi in edicola L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)dalla Procura di Milano: blitz della Guardia di Finanza a casa sua per. Ma lo chef sbotta: “Io tradito da una persona di famiglia”. Clamoroso a Milano:, noto cuoco e conduttore televisivo, èdalla Procura per falsa fatturazione. Lo rivela il Corriere della Sera oggi in edicola L'articolo proviene da Inews.it.

