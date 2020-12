Alberto Genovese pieno di filmini hard sul cellulare: li inviava agli amici (Di martedì 8 dicembre 2020) A centinaia le foto ed i video hard che l’imprenditore digitale Alberto Genovese inviava agli amici. Era la sua “collezione” personale. Sono stati trovati nelle indagini dei pm circa 400 gygabite di foto e video di ragazze con il quale Genovese ha avuto rapporti sessuali negli ultimi due anni, conservati gelosamente nel suo cellulare e nel suo tablet personali. Il materiale veniva poi girato privatamente a tutta la sua cerchia di amici, che a loro volta inviavano ad altri amici, fino a far diventare il materiale virale. Tutti gli incontri con le ragazze avvenivano nella abitazione personale di Genovese, la Terrazza Sentimento. LEGGI ANCHE >>> Addormentata ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) A centinaia le foto ed i videoche l’imprenditore digitale. Era la sua “collezione” personale. Sono stati trovati nelle indagini dei pm circa 400 gygabite di foto e video di ragazze con il qualeha avuto rapporti sessuali negli ultimi due anni, conservati gelosamente nel suoe nel suo tablet personali. Il materiale veniva poi girato privatamente a tutta la sua cerchia di, che a loro voltano ad altri, fino a far diventare il materiale virale. Tutti gli incontri con le ragazze avvenivano nella abitazione personale di, la Terrazza Sentimento. LEGGI ANCHE >>> Addormentata ...

