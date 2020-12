Al parkour non interessano le Olimpiadi (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante i tentativi della Federazione Internazionale di Ginnastica, i puristi dello sport acrobatico sono contenti che non sia stato incluso nelle discipline di Parigi 2024 Leggi su ilpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Nonostante i tentativi della Federazione Internazionale di Ginnastica, i puristi dello sport acrobatico sono contenti che non sia stato incluso nelle discipline di Parigi 2024

Nonostante i tentativi della Federazione Internazionale di Ginnastica, i puristi dello sport acrobatico sono contenti che non sia stato incluso nelle discipline di Parigi 2024 ...

Barra, Antonio Bosso campione italiano di parkour: “Sono sempre lo stesso ragazzo che continua a sognare”

Antonio Alberto Bosso si è laureato campione italiano di parkour a 25 anni. Lo sport gli ha completamente cambiato la vita ...

Antonio Alberto Bosso si è laureato campione italiano di parkour a 25 anni. Lo sport gli ha completamente cambiato la vita ...