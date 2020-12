A riveder le stelle | la prima della Scala

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il teatro Allaè il simbolocultura italiana nel mondo. Ogni anno laè sold out, diventando un’occasione unica d’incontro tra alta società e appassionati. Evento dove vengono sfoggiati i più negli abiti di alta moda. Un momento istituzionale per l’intera Italia. Quest’anno laha avuto un sapore decisamente diverso, non meno autentico: la sala del teatro è stata completamente vuota. Si pensi ai cantanti, ai musicisti ed ai ballerini che si sono esibiti senza il calore del pubblico, senza gli applausi e senza i 30 minuti di standing ovation che avrebbero sicuramente ricevuto. È stata aperta a tutti la possibilità di vederla, registrando un numero altissimo di telespettatori. Le emozioni nei visi di chi cantava, chi suonava dietro una mascherina e chi ballava erano trasparenti. Il titolo, A ...