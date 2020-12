“Programma sospeso” L’Eredità | Flavio Insinna costretto allo stop La decisione della Rai

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il programma di, ‘’, è uno dei più in voga nell’ultimo periodo grazie soprattuttostraordinario percorso del campione Massimo Cannoletta, in grado di vincere oltre 250 mila euro. Il concorrente è riuscito a convincere anche i più scettici, che hanno deciso di vedere le puntate proprio per la sua immensa bravura. E nel momento più importante forsesua storia televisiva, la trasmissione è costretta a fermarsi. Unache rattrista il pubblico. Nonostante sia ormai un appuntamento consolidato del pre-serata di Rai 1, ‘’ stavolta deve necessariamente cedere il passo ad un altro evento molto importante. C’è dunque una sospensione e non una cancellazione totale ovviamente del format. Purtroppo il periodo festivo e eventi ...