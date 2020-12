Pescatori in ostaggio: sindaco Mazara '100 giorni da sequestro, delusi e amareggiati' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "C'è molta delusione qui a Mazara del Vallo, sono sincero. La speranza di poter vedere i nostri uomini entro Natale è ormai appesa a un filo...". A quasi cento giorni dal sequestro dei 18 Pescatori della marineria di Mazara del Vallo (Trapani) avvenuto il primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche, regna sconforto e delusione nel grosso centro siciliano. I marittimi si trovano in stato di fermo nel carcere-caserma di El Kuefia a pochi chilometri da Bengasi. L'ultimo contatto con i familiari risale allo scorso 12 novembre quando c'è stata una telefonata con i Pescatori. A farsi portavoce del malcontento dei cittadini è il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci, che segue giorno dopo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "C'è moltaone qui adel Vallo, sono sincero. La speranza di poter vedere i nostri uomini entro Natale è ormai appesa a un filo...". A quasi centodaldei 18della marineria didel Vallo (Trapani) avvenuto il primo settembre a 38 miglia dalle coste libiche, regna sconforto eone nel grosso centro siciliano. I marittimi si trovano in stato di fermo nel carcere-caserma di El Kuefia a pochi chilometri da Bengasi. L'ultimo contatto con i familiari risale allo scorso 12 novembre quando c'è stata una telefonata con i. A farsi portavoce del malcontento dei cittadini è ildi, Salvatore Quinci, che segue giorno dopo ...

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "C'è molta delusione qui a Mazara del Vallo, sono sincero. La speranza di poter vedere i nostri uomini entro Natale è ormai appesa a un filo...". A quasi cento giorni dal ...

Le trombe suonate dai pescherecci ormeggiati al porto di Mazara del Vallo. Uno, due, tre, quattro e più minuti, ...

