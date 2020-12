Patrick Zaki resta in carcere, portavoce Amnesty: “Accuse pretestuose” (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vicenda Patrick Zaki continua a far discutere. L’ultima sentenza che proviene direttamente dall’Egitto non chiarisce il caso. Ne ha parlato anche un portavoce di Amnesty Non si sblocca il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020) La vicendacontinua a far discutere. L’ultima sentenza che proviene direttamente dall’Egitto non chiarisce il caso. Ne ha parlato anche undiNon si sblocca il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - CRampinini : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - SegalaMatilde : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… -