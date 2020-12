Meteo INVERNALE d’altri TEMPI Maltempo record GELO verso Natale

(Di lunedì 7 dicembre 2020). Nella mappa osserviamo le maggiori precipitazioni in viola. Quello che si è annunciato alla porta di questo inverno è una stagione di altri, anche se è eccessivamente prematuro avere linee di tendenza precise stagionali. Anche perché ciò che stiamo osservando sono comunque condizioniestreme, quindi la prosecuzione dell’inclinazione delle masse d’aria, che poi genera eccessi climatici, derivanti da fenomeni atmosferici violenti o persistenti, o comunque anomali. L’Europa, per gran parte del suo continente, sarà nei prossimi giorni attraversata da forti basse pressioni associate a temperatura. I valori termici si manterranno tutto sommato in linea con la media del periodo, e questo in generale potrebbe voler dire ...

Amplissima area gelida in Asia tenderà ad espandersi con il raffreddamento stagionale. Il Vortice Polare stratosferico non è più fortissimo, e come avevamo prospettato, la sua importanza si è estesa v ...