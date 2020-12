‘Live – Non è La D’Urso’, spunta un audio choc della fidanzata di Paolo Brosio: la reazione della coppia (Video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Immancabile anche ieri sera, a Live – Non è La D’urso, quella che sembra essere la coppia più chiacchierata del momento, ossia quella formata da Paolo Brosio e la giovanissima fidanzata 22enne Maria Laura De Vitis. Dopo molteplici segnalazioni, secondo le quali quella della ragazza sarebbe esclusivamente una trovata per far parlare di sé e farsi spazio nel panorama televisivo italiano, a tal punto che da essere stata paparazzata con un imprenditore milanese, che ha raccontato sempre da Barbara D’Urso di sentire Maria Laura quotidianamente ed essere in possesso di un audio choc che confermerebbe questa “finta relazione”, ieri sera questa nota vocale è tornata al centro dell’attenzione. La conduttrice ha ammesso di aver ascoltato l’audio ... Leggi su isaechia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Immancabile anche ieri sera, a Live – Non è La D’urso, quella che sembra essere lapiù chiacchierata del momento, ossia quella formata dae la giovanissima22enne Maria Laura De Vitis. Dopo molteplici segnalazioni, secondo le quali quellaragazza sarebbe esclusivamente una trovata per far parlare di sé e farsi spazio nel panorama televisivo italiano, a tal punto che da essere stata paparazzata con un imprenditore milanese, che ha raccontato sempre da Barbara D’Urso di sentire Maria Laura quotidianamente ed essere in possesso di unche confermerebbe questa “finta relazione”, ieri sera questa nota vocale è tornata al centro dell’attenzione. La conduttrice ha ammesso di aver ascoltato l’...

