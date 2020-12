Lazio | Eriksson | “Simone Inzaghi? Non mi sarei aspettato diventasse così bravo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 dicembre 2020) “Sono sincero, 20 anni fa non mimaiche Simonesarebbe diventatobravo come allenatore. Ha fatto una grande lavoro partendo dal settore giovanile. Non mi sorprende che stia facendobene, né lui e né suo fratello. Hanno sempre vissuto di e per il calcio”. Lo ha detto Sven Goranin un’intervista ai microfoni del Messaggero. L’ex allenatore, vincitore dello scudetto con lanel 2000, ha parlato del suo ex giocatore Simone, ora tecnico proprio dei biancocelesti. Qualche parola anche su un suo altro ex giocatore, Roberto Mancini, ora ct della Nazionale: “Ecco Roberto non è una sorpresa per me. Di lui avrei detto 30 anni fa che sarebbe diventato un grandissimo allenatore. Già ai tempi della Sampdoria. ...