Inter-Shakhtar Donetsk in tv in chiaro? Data, canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il programma di Inter-Shakhtar Donetsk, gara valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Ai neroazzurri serve una vittoria per passare il turno, ma nello stesso tempo è necessario che il match tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non finisca in pareggio. L'incontro, previsto mercoledì 9 dicembre alle ore 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in chiaro su canale 5, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine.

