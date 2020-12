Il Mose protegge Venezia, ma non in tutte le circostanze. (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Attilio Runello. Il Mose è stato sollevato nella serata di venerdì 4 dicembre alle 3 bocche di porto e sta proteggendo Venezia da una forte acqua alta. Il livello di marea, quando è da poco passata l’una di notte, in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all’asciutto, ma Leggi su freeskipper (Di lunedì 7 dicembre 2020) di Attilio Runello. Ilè stato sollevato nella serata di venerdì 4 dicembre alle 3 bocche di porto e standoda una forte acqua alta. Il livello di marea, quando è da poco passata l’una di notte, in laguna è fermo da ore a 75 centimetri, con il centro storico all’asciutto, ma

