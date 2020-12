'Grande Fratello Vip', Stefania a Tommy: 'Non sentirti in imbarazzo, hai aperto il tuo cuore a Francesco' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella Casa del ' Grande Fratello Vip ' Tommaso finalmente confessa all'amica del cuore Stefania il segreto di pulcinella. Ovvero che è innamorato di Francesco Oppini . La showgirl annuisce e gli dice ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nella Casa del 'Vip ' Tommaso finalmente confessa all'amica delil segreto di pulcinella. Ovvero che è innamorato diOppini . La showgirl annuisce e gli dice ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, prolungare la quinta edizione e pregare i protagonisti di rimanere: ne valeva la pena? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti nella casa: nomi importanti - cirano148 : I 70 mila agenti e carabinieri messi sulla strada a Natale mi fanno venire in mente il “grande Fratello” ma non que… - zazoomblog : Francesco Oppini: ecco perché ha abbandonato la casa del Grande Fratello - #Francesco #Oppini: #perché -