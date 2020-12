Gallera, l’assessore ‘fuori dal Comune’ (in tutti i sensi) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un assessore fuori dal Comune. In tutti i sensi. Giulio Gallera, con improvvida leggerezza, ha condiviso con i suoi followers Instagram la sua ultima attività sportiva: una corsa di 20 km in compagnia dei suoi amici. Il tutto partendo da Milano e arrivando a Cernusco sul Naviglio. Qual è il problema? Che il suo punto di arrivo sia fuori dal comune meneghino e che le regole sull’attività sportiva in zona arancione (quale è ancora la Lombardia) non permettono di varcare i confini per queste attività. Ma lui lo ha condiviso lo stesso sui social e Gallera viola zona arancione è servito. LEGGI ANCHE > La circolare di Gallera che smentisce la protesta di Fontana Tutto è iniziato domenica 6 dicembre. Giulio Gallera decide di condividere con i suoi followers la sua impresa sportiva: una ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Un assessore fuori dal Comune. In. Giulio, con improvvida leggerezza, ha condiviso con i suoi followers Instagram la sua ultima attività sportiva: una corsa di 20 km in compagnia dei suoi amici. Il tutto partendo da Milano e arrivando a Cernusco sul Naviglio. Qual è il problema? Che il suo punto di arrivo sia fuori dal comune meneghino e che le regole sull’attività sportiva in zona arancione (quale è ancora la Lombardia) non permettono di varcare i confini per queste attività. Ma lui lo ha condiviso lo stesso sui social eviola zona arancione è servito. LEGGI ANCHE > La circolare diche smentisce la protesta di Fontana Tutto è iniziato domenica 6 dicembre. Giuliodecide di condividere con i suoi followers la sua impresa sportiva: una ...

