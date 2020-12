F1: Sergio Perez: “Sfortunatamente in questa categoria non ci sono i migliori piloti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sergio Perez (Racing Point) non usa mezzi termini alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2020. Il messicano ha vinto la manifestazione di ieri con una prova perfetta che lo ha visto primeggiare sul francese Esteban Ocon (Renault) e sul canadese Lance Stroll (Racing Point). Il protagonista numero uno della gara-bis di Sakhir potrebbe non partecipare alla stagione 2021. Ricordiamo infatti che verrà rimpiazzato dal tedesco Sebastian Vettel (Ferrari), pronto ad iniziare una sfida accanto al confermato Lance Stroll. Il sudamericano ha l’occasione di correre con Red Bull al posto del thailandese Alexander Albon, ma nulla è confermato e, anzi, Nico Hulkenberg è il vero favorito per il secondo sedile in casa Red Bull. Perez ha sottolineato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ come nella massima formula ci siano i ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020)(Racing Point) non usa mezzi termini alla vigilia del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale F1 2020. Il messicano ha vinto la manifestazione di ieri con una prova perfetta che lo ha visto primeggiare sul francese Esteban Ocon (Renault) e sul canadese Lance Stroll (Racing Point). Il protagonista numero uno della gara-bis di Sakhir potrebbe non partecipare alla stagione 2021. Ricordiamo infatti che verrà rimpiazzato dal tedesco Sebastian Vettel (Ferrari), pronto ad iniziare una sfida accanto al confermato Lance Stroll. Il sudamericano ha l’occasione di correre con Red Bull al posto del thailandese Alexander Albon, ma nulla è confermato e, anzi, Nico Hulkenberg è il vero favorito per il secondo sedile in casa Red Bull.ha sottolineato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ come nella massima formula ci siano i ...

GracenoteLive : Formula 1??? - Most race starts before first win in @F1 190 - Sergio Perez (2020 Sakhir GP) 130 - Mark Webber (2009… - thevscientist : Ieri Sergio Perez, colui che lascerà la RP a fine campionato, ha regalato la prima vittoria della sua storia alla R… - FormulaPassion : #F1 | #Brawn sta dalla parte di #Perez - tamtamvideo : RT @Planet_F1: Most races before first #F1 win: Sergio Perez - 190 Mark Webber - 130 Rubens Barrichello - 123 Jarno Trulli - 119 Jenson Bu… - missdeesaster : RT @Gianludale27: Le festa ai box Racing Point per la vittoria di Sergio Perez e il podio di Lance Stroll ???? #SakhirGP -