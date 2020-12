Covid-19, nuovo lockdown in Danimarca, chiuse scuole e locali (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Danimarca ha deciso di chiudere scuole medie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell’area più colpita dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. “Il tasso di contagi è troppo alto, la situazione è preoccupante”, ha detto la premier Mette Frederiksen annunciando le nuove misure. Stop anche a cinema, teatri, palestre e biblioteche. A Natale gli incontri dovranno essere limitati a un massimo di dieci persone. Le nuove misure resteranno in vigore almeno fino alla fine dell’anno e prevedono la didattica a distanza per gli studenti dalla quinta elementare in su da una settimana prima delle vacanze di Natale. Le restrizioni, che includono anche la chiusura di parchi di divertimento, zoo e palestre in 38 comuni, interessano Copenaghen e i comuni limitrofi, nonché la seconda e la terza città più grandi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Laha deciso di chiuderemedie e superiori, bar, caffè e ristoranti nell’area più colpita dalla seconda ondata di coronavirus, tra cui la capitale Copenhagen. Lo riporta il Guardian. “Il tasso di contagi è troppo alto, la situazione è preoccupante”, ha detto la premier Mette Frederiksen annunciando le nuove misure. Stop anche a cinema, teatri, palestre e biblioteche. A Natale gli incontri dovranno essere limitati a un massimo di dieci persone. Le nuove misure resteranno in vigore almeno fino alla fine dell’anno e prevedono la didattica a distanza per gli studenti dalla quinta elementare in su da una settimana prima delle vacanze di Natale. Le restrizioni, che includono anche la chiusura di parchi di divertimento, zoo e palestre in 38 comuni, interessano Copenaghen e i comuni limitrofi, nonché la seconda e la terza città più grandi ...

