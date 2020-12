Corbo: il Napoli va forte pur avendo la macchina migliore (Osimhen) in garage (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo un anno di lavoro, scrive Antonio Corbo su Repubblica, Gattuso raccoglie i frutti e si trova al terzo posto in classifica a pari punti con la Juve che però ha una vittoria in più assegnatale a tavolino. Corbo infatti parla di tre condizioni che possono rimodulare questa classifica L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla. Il Napoli sta dimostrando di avere un ottimo centrocampo che sa ben dialogare con l’attacco e una panchina all’altezza dei titolari. Ma soprattuto la cifra di questo Napoli è consolidata da un elemento il contributo limitato dell’acquisto più costoso, un attaccante ancora irrisolto e grezzo, ma per fisicità e rapidità in progressione rappresenta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo un anno di lavoro, scrive Antoniosu Repubblica, Gattuso raccoglie i frutti e si trova al terzo posto in classifica a pari punti con la Juve che però ha una vittoria in più assegnatale a tavolino.infatti parla di tre condizioni che possono rimodulare questa classifica L’abilità di De Laurentiis e del suo consigliere Chiavelli nel cambiare ed elevare la linea difensiva, la ripetizione della partita saltata il 4 ottobre, la capacità della squadra di vincerla. Ilsta dimostrando di avere un ottimo centrocampo che sa ben dialogare con l’attacco e una panchina all’altezza dei titolari. Ma soprattuto la cifra di questoè consolidata da un elemento il contributo limitato dell’acquisto più costoso, un attaccante ancora irrisolto e grezzo, ma per fisicità e rapidità in progressione rappresenta ...

napolista : Corbo: il #Napoli va forte pur avendo la macchina migliore (#Osimhen) in garage Il Napoli è pari alla Juve, ma pot… - infoitsport : Corbo: 'Nel Napoli troppi cali di tensione. Motivi? Purtroppo il calcio ha chiuso le porte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Corbo: 'Napoli in Europa turista in grigio, riappare con i pregi e i difetti di sempre, gli errori e le fi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Corbo: 'Napoli in Europa turista in grigio, riappare con i pregi e i difetti di sempre, gli errori e le fi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Corbo: 'Napoli in Europa turista in grigio, riappare con i pregi e i difetti di sempre, gli errori e le fi… -