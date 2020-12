Conte è un disastro con i Dpcm: i vip organizzano i secret party - (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesca Galici Il festone di Elisa De Panicis per il suo compleanno ha fatto parecchio discutere. Ma sarà stata la sua tragressione a spingere il governo a chiudere i ristoranti degli hotel a Capodanno? Può un'ex gieffina dimenticata da tutti incidere sul processo decisionale di Giuseppe Conte per la stesura del Dpcm di Natale? Sì. La risposta (purtroppo) è sì. La polemica che l'ha travolta nelle ultime ore non è nemmeno del tutto colpa sua, che si è malauguratamente inserita a gamba tesa in una diatriba vecchia come il Dpcm del 25 ottobre 2020, che chiudeva i ristoranti in tutte le città dopo le 18, tranne quelli degli hotel. Le maggiori responsabilità sono di Giuseppi e del suo governo, perché se un determinato comportamento viene legalmente autorizzato, allora i cittadini sono liberi di attuarlo. Che poi Elisa De ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 7 dicembre 2020) Francesca Galici Il festone di Elisa De Panicis per il suo compleanno ha fatto parecchio discutere. Ma sarà stata la sua tragressione a spingere il governo a chiudere i ristoranti degli hotel a Capodanno? Può un'ex gieffina dimenticata da tutti incidere sul processo decisionale di Giuseppeper la stesura deldi Natale? Sì. La risposta (purtroppo) è sì. La polemica che l'ha travolta nelle ultime ore non è nemmeno del tutto colpa sua, che si è malauguratamente inserita a gamba tesa in una diatriba vecchia come ildel 25 ottobre 2020, che chiudeva i ristoranti in tutte le città dopo le 18, tranne quelli degli hotel. Le maggiori responsabilità sono di Giuseppi e del suo governo, perché se un determinato comportamento viene legalmente autorizzato, allora i cittadini sono liberi di attuarlo. Che poi Elisa De ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte disastro Covid, disastro di Conte. Superata la Spagna, peggio dell'Italia solo Belgio e Perù Il Tempo Covid, disastro di Conte. Superata la Spagna, peggio dell'Italia solo Belgio e Perù

In questo week end l' Italia è diventata il terzo paese del mondo a superare la tragica quota di mille morti di coronavirus ogni milione ...

C’è la volontà politica di uscire dalla logica emergenziale?

Il problema non è più Conte, Casalino, il governo italiano e quelli europei. Il problema è: se e quando la massa riuscirà a togliersi il Velo di Maya dagli occhi e la paura di dosso per arrivare a com ...

