Comunali 2021, Beppe Sala conferma: “Mi ricandido a sindaco” (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il primo cittadino milanese annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative del 2021. Beppe Sala (Facebook)Beppe Sala ci ha riflettuto a lungo, voleva essere certo di essere in grado mentalmente e fisicamente di sostenere un simile impegno, ancora una volta, ma alla fine la decisione che farà felice un bel po’ di milanesi che negli anni lo hanno sostenuto è arrivata. Si candiderà a sindaco della città meneghina per il secondo mandato alle amministrative del prossimo anno. Una decisione lunga ed in parte forse sofferta per ciò che ne sarebbe potuto scaturire. Non voleva rischiare di non avere la giusta condizione e le giuste motivazioni per altri cinque anni da primo cittadino Beppe Sala. Voleva essere certo di poter ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il primo cittadino milanese annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative del(Facebook)ci ha riflettuto a lungo, voleva essere certo di essere in grado mentalmente e fisicamente di sostenere un simile impegno, ancora una volta, ma alla fine la decisione che farà felice un bel po’ di milanesi che negli anni lo hanno sostenuto è arrivata. Si candiderà a sindaco della città meneghina per il secondo mandato alle amministrative del prossimo anno. Una decisione lunga ed in parte forse sofferta per ciò che ne sarebbe potuto scaturire. Non voleva rischiare di non avere la giusta condizione e le giuste motivazioni per altri cinque anni da primo cittadino. Voleva essere certo di poter ...

you_trend : ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezion… - CarlosAPapini : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… - MariaAversano1 : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… - vascopirri : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… - FrancescoCereda : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali 2021 Comunali 2021, Zingaretti: "Calenda candidato? Dipende". E con i renziani è già scontro RomaToday Torrita di Siena, incontro online tra l’amministrazione e la comunità di Montefollonico

Lo scorso 4 dicembre, l’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena ha incontrato in diretta online, su youtube e facebook, i cittadini di Montefollonico. Erano presenti il sindaco, l’assessora alla ...

Sala si ricandida a sindaco: "Guiderò una nuova trasformazione di Milano"

Il primo cittadino cercherà il secondo mandato: "Fiero di quanto fatto finora, quattro anni gloriosi e poi uno difficilissimo" ...

Lo scorso 4 dicembre, l’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena ha incontrato in diretta online, su youtube e facebook, i cittadini di Montefollonico. Erano presenti il sindaco, l’assessora alla ...Il primo cittadino cercherà il secondo mandato: "Fiero di quanto fatto finora, quattro anni gloriosi e poi uno difficilissimo" ...