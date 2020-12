Claudio Amendola sbotta in diretta: “Cenoni di Natale? Chi se ne frega!” (Di lunedì 7 dicembre 2020) In collegamento con Myrta Merlino nell’ultima puntata di L’aria di domenica, Claudio Amendola ha commentato le restrizioni che il Governo applicherà durante le festività. In studio, infatti, si stava parlando dell’ultimo dpcm e di come gli italiani dovranno adattarsi alle nuove normative per festeggiare, sì, ma sempre nel rispetto delle regole anti contagio Covid. Interrogato sull’argomento, Amendola si è lasciato andare ad un duro sfogo. Parole dure quelle di Claudio Amendola che, in collegamento nell’ultima puntata di L’aria di domenica, si è detto stufo delle continue lamentele da parte dei cittadini. In particolare, in trasmissione si stava parlando dei divieti che verranno applicati durante le festività per contenere i contagi. Le ultime regole sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio: sarà ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020) In collegamento con Myrta Merlino nell’ultima puntata di L’aria di domenica,ha commentato le restrizioni che il Governo applicherà durante le festività. In studio, infatti, si stava parlando dell’ultimo dpcm e di come gli italiani dovranno adattarsi alle nuove normative per festeggiare, sì, ma sempre nel rispetto delle regole anti contagio Covid. Interrogato sull’argomento,si è lasciato andare ad un duro sfogo. Parole dure quelle diche, in collegamento nell’ultima puntata di L’aria di domenica, si è detto stufo delle continue lamentele da parte dei cittadini. In particolare, in trasmissione si stava parlando dei divieti che verranno applicati durante le festività per contenere i contagi. Le ultime regole sembrano non lasciare spazio ad alcun dubbio: sarà ...

