Ciclismo | la UAE Emirates | “Il nostro obiettivo sarà quello di vaccinare tutta la squadra per gennaio”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La doppia positività tra Abu Dhabi Tour e Giro d’Italia di Fernando Gaviria è stata sicuramente uno degli eventi più sconvolgenti nel mondo delcausati dal Covid-19. A patirne le conseguenze ovviamente il corridore colombiano e la sua, la UAE. L’del team emiratino in vista della nuova stagione èdila compagine per non rischiare nuovamente nel 2021. A parlarne alla Gazzetta dello Sport è stato il team manager Mauro Gianetti: “Stiamo organizzando un training camp ad Abu Dhabi a gennaio e ilditutti in quella occasione. Abbiamo già stilato il programma con il...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo UAE

SpazioCiclismo

Una delle maggiori speranze per sconfiggere il Covid-19 nel 2021 risiede nei vaccini. Non solo, ovviamente, per permettere a tutti di riprendere la vita normale, ma anche per fare in modo che lo sport ...La doppia positività tra Abu Dhabi Tour e Giro d’Italia di Fernando Gaviria è stata sicuramente uno degli eventi più sconvolgenti nel mondo del ciclismo causati dal Covid-19. A patirne le conseguenze ...