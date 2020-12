Cashback | boom dell’App Ma problemi nella registrazione Proteste e scuse

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Subitoper iscriversi al programmasulla app Io, il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici che partirà dagli acquisti di martedì 8 dicembre. Il sistema si blocca al momento di indicare i sistemi di pagamento elettronico con cui si intende partecipare al programma. PagoPa, che gestisce l'infrastruttura, si è scusata per i disservizi

Un milione e mezzo di download dall'inizio di dicembre per l'app Io della Pubblica amministrazione, indispensabile per ottenere il cashback di Natale, i rimborsi fino a 150 euro ...Difficoltà per l'iscrizione al Cashback sulla app Io. «Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa ...