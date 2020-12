Carfagna: “Grazie a tutti per l’affetto, tornerò presto” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”. A scriverlo sui suoi canali social è Mara Carfagna, che si è rivolta ai tanti che le hanno mostrato solidarietà per il periodo che sta attraversando. La vicepresidente della Camera dei Deputati è ricoverata in ospedale da mercoledì scorso per una polmonite (escluso il contagio da Covid-19). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopere la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato.presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”. A scriverlo sui suoi canali social è Mara, che si è rivolta ai tanti che le hanno mostrato solidarietà per il periodo che sta attraversando. La vicepresidente della Camera dei Deputati è ricoverata in ospedale da mercoledì scorso per una polmonite (escluso il contagio da Covid-19). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mara_carfagna : Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto,… - roccopln : @riktroiani Grazie all'opposizione costituita da gente come Brunetta e Carfagna -

