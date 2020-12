Caos Recovery, Renzi boccia cabina di regia e inguaia Conte (Di lunedì 7 dicembre 2020) Doveva essere la panacea di tutti i mali, invece, non solo il Recovery Fund è un treno fermo sui binari dell’Europa, stoppato dal veto di Ungheria e Polonia che si tenterà nelle prossime ore di aggirare, ma rischia di far esplodere l’asticella della tensione per Conte & Company. La spina nel fianco dell’esecutivo ha un nome e un cognome, quello del leader di IV Matteo Renzi che più volte si è mostrato un alleato poco gestibile, rischiando di far saltare il banco. Il Recovery Fund “è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese”. Matteo Renzi, Contesta apertamente la formula della task force scelta da Giuseppe Conte, i cui boccia anche il metodo. “Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Doveva essere la panacea di tutti i mali, invece, non solo ilFund è un treno fermo sui binari dell’Europa, stoppato dal veto di Ungheria e Polonia che si tenterà nelle prossime ore di aggirare, ma rischia di far esplodere l’asticella della tensione per& Company. La spina nel fianco dell’esecutivo ha un nome e un cognome, quello del leader di IV Matteoche più volte si è mostrato un alleato poco gestibile, rischiando di far saltare il banco. IlFund “è l’ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro Paese”. Matteosta apertamente la formula della task force scelta da Giuseppe, i cuianche il metodo. “Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all’improvviso ...

