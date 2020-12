Calcio, Serie A 2020-2021: Fiorentina-Genoa 1-1, Milenkovic pareggia all’ultimo secondo (Di martedì 8 dicembre 2020) Termina 1-1 il Monday Night dell’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina e il Genoa, match valido per il decimo turno della Serie A 2020-2021 di Calcio. Sul rettangolo verde toscano un confronto che si è animato soprattutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo qualche sbadiglio era scappato a chi si trovava ad annotare le azioni significative. Nel secondo tempo, infatti, l’ingresso di Bonaventura ha scosso gli uomini di Cesare Prandelli: l’ex calciatore del Milan è andato a segno al 70?, ma la VAR ha ravvisato un fallo sull’azione e per Jack la gioia è sfumata in breve tempo. Oltre al danno anche la beffa, dal momento che i gigliati hanno subito a 1? dalla conclusione la realizzazione del croato Marko Pjaca, anch’egli subentrato nella seconda frazione. La ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Termina 1-1 il Monday Night dell’Artemio Franchi di Firenze tra lae il, match valido per il decimo turno delladi. Sul rettangolo verde toscano un confronto che si è animato soprattutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo qualche sbadiglio era scappato a chi si trovava ad annotare le azioni significative. Neltempo, infatti, l’ingresso di Bonaventura ha scosso gli uomini di Cesare Prandelli: l’ex calciatore del Milan è andato a segno al 70?, ma la VAR ha ravvisato un fallo sull’azione e per Jack la gioia è sfumata in breve tempo. Oltre al danno anche la beffa, dal momento che i gigliati hanno subito a 1? dalla conclusione la realizzazione del croato Marko Pjaca, anch’egli subentrato nella seconda frazione. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Calcio, Serie D: convenzione LND-FEDERLAB Italia L'Inchiesta Quotidiano OnLine Serie B: Pordenone-Empoli 0-0, i toscani salgono al terzo posto

Nessun gol al 'Teghil' nel posticipo della 10/a giornata. I friulani rimandano ancora l'appuntamento con la vittoria interna, gli ospiti ...

Tante occasioni, ma è solo 0-0 tra Pordenone e Empoli

Gli uomini di Tesser, pericolosi soprattutto con Diaw, ottengono il sesto risultato utile consecutivo, la squadra di Dionisi manca l'aggancio alla Spal seconda Nel posticipo della decima di Serie B, ...

