Baecellona Juve | la rifinitura dei bianconeri alla Continassa – VIDEO

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lasi preparasfida di domani sera contro il Barcellona:in campoper laLantus domani affronterà il Barcellona in Champions League: sfida tra le due regine del gruppo G con in palio il primo posto, dopo la qualificazione acquisita con due turni d’anticipo. SEGUI SUNTUSNEWS24.COM LADEIvigilia della gara, gli uomini di Andrea Pirlo si ritrovanoper sostenere l’allenamento diverso la gara con il Barcellona. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Baecellona Juve

La Juve si prepara alla sfida di domani sera contro il Barcellona: bianconeri in campo alla Continassa per la rifinitura ...Martedì 8 dicembre, alle ore 21.00, su Canale 5 andrà in onda l’esclusiva in chiaro del match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League “Barcellona-Juventus”. In diretta dal ...