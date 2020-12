Aggredisce i carabinieri in stazione delle corriere, 28enne denunciato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel weekend appena trascorso i carabinieri di Oderzo hanno denunciato per minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, un 28enne di origine marocchine ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nel weekend appena trascorso idi Oderzo hannoper minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità, undi origine marocchine ...

ilNotiziarioInd : Cusano: rientra a casa alterato, la madre chiama i carabinieri, lui li aggredisce. Arrestato.… - ilSaronno : Il funerale di Turchiarelli. Spacciatore aggredisce carabinieri. Comune sistema cortile Palazzo Visconti - ILitorale : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: TORVAJANICA – AGGREDISCE E MINACCIA DI MORTE LA MOGLIE IN PRESENZA DEL FIGL… - ilSaronno : Aggredisce i carabinieri tra Solaro e Limbiate, spacciatore arrestato per resistenza - Labatarde2 : Aggredisce e picchia in strada la ex: 25enne di Sini arrestato dai carabinieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce carabinieri Aggredisce i carabinieri in stazione delle corriere, 28enne denunciato TrevisoToday Ubriaca prende a calci bus Atac e carabinieri: voleva salire fuori fermata

La donna, in forte stato di alterazione a causa dell'alcol, voleva far di tutto pur di salire sul bus i via Prenestina: denuciata ...

Cusano: rientra a casa alterato, la madre chiama i carabinieri, lui li aggredisce. Arrestato.

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato questa mattina all’alba a Cusano Milanino un 33enne per resistenza e e violenza a ...

La donna, in forte stato di alterazione a causa dell'alcol, voleva far di tutto pur di salire sul bus i via Prenestina: denuciata ...I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato questa mattina all’alba a Cusano Milanino un 33enne per resistenza e e violenza a ...