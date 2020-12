40 anni fa l' assassinio di John Lennon | l' ex Beatles che sognava un mondo migliore

(Di lunedì 7 dicembre 2020) L aria gelida di New York quella sera di dicembre era riscaldata dalle luci che illuminavano l attesa del Natale. La lancetta dell orologio aveva in quell'istante segnato le 22,50 quandoe ...

Quarant'anni dal suo assassinio . Quel video potrebbe essere un video girato ieri . Immenso! Esattamente 40 anni fa veniva commesso uno dei crimini più noti della storia del #rock: l'assassinio di #JohnLennon 40 anni fa l'assassinio di John Lennon 40 anni fa l'assassinio di John Lennon

L’aria gelida di New York quella sera di dicembre era riscaldata dalle luci che illuminavano l’attesa del Natale. La lancetta dell’orologio aveva in ...11 dicembre 1980 a Pagani viene assassinato dalla camorra il sindaco Marcello Torre che, nel pieno immediato post terremoto, comprese che erano già in atto manovre e tentativi per mettere “mano” sui f ...