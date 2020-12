Una patrimoniale liberale per affrontare il debito La proposta di Paganini e Morelli

Leggi su formiche

(Di domenica 6 dicembre 2020) Non siamo grillini né tanto meno marxisti perché rifiutiamo uno stato invadente nella vita dei cittadini. Ci preme però intervenire nel dibattito sulla così dettaperché non si può ragionare sui fatti partendo dai pregiudizi. Prendiamo così spunto dallafinanziariamente risibile del comico Beppe Grillo con cui attacca l’idea avanzata da Liberi e Uguali (LeU) e parte del Partito democratico (Pd), e presenta due proposte: (i) unasui super ricchi e (ii) la riscossione dei debiti pregressi della Chiesa per Ici non versata, in modo da fare entrare nelle casse dello Stato intorno ai 25 miliardi di euro in un biennio. Sono pochi se si considera ilche il Paese, e quindi noi cittadini, abbiamo.la questione delè un fatto di ...