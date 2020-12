Un Dolce albero di Natale: Non ne avete mai mangiato uno così! (Di domenica 6 dicembre 2020) Volete stupire i vostri ospiti con un Dolce spettacolare, da servire in tavola il giorno di Natale? Ecco la ricetta, per cucinare un Dolce albero natalizio. Piacerà a tutti. Un Dolce albero di Natale: Ingredienti Per fare un Dolce albero natalizio, vi serviranno: 500 grammi di farina di tipo 0 200 ml di latte a temperatura ambiente 150 ml di albumi 100 grammi di zucchero bianco da tavola 30 ml di estratto di vaniglia 6 grammi di lievito di birra fresco 4 grammi di sale fino da cucina. Avrete bisogno anche di: 30 ml di latte 1 tuorlo d’uovo Qualche cucchiaio di crema spalmabile alle nocciole Qualche ciliegia candita(preferibilmente di due colori diversi) Q.b. di zucchero in granella. Per evitare sprechi, viene consigliato di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 dicembre 2020) Volete stupire i vostri ospiti con unspettacolare, da servire in tavola il giorno di? Ecco la ricetta, per cucinare unnatalizio. Piacerà a tutti. Undi: Ingredienti Per fare unnatalizio, vi serviranno: 500 grammi di farina di tipo 0 200 ml di latte a temperatura ambiente 150 ml di albumi 100 grammi di zucchero bianco da tavola 30 ml di estratto di vaniglia 6 grammi di lievito di birra fresco 4 grammi di sale fino da cucina. Avrete bisogno anche di: 30 ml di latte 1 tuorlo d’uovo Qualche cucchiaio di crema spalmabile alle nocciole Qualche ciliegia candita(preferibilmente di due colori diversi) Q.b. di zucchero in granella. Per evitare sprechi, viene consigliato di ...

