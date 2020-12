Trent' anni dopo quel disastro di Casalecchio di Reno

(Di domenica 6 dicembre 2020) Era stata denominata “Alfa 356” la missione cominciata alle 9.48 del 6 dicembre 1990. Al Sottotenente pilota Bruno Viviani era stata affidata un’esercitazione “in bianco”: senza utilizzo di strumenti di offesa, quindi, l’aereo avrebbe dovuto sorvolare per tre volte una postazione, simulando un attacco e rimanendo a propria volta intercettato. A bordo dell’Aermacchi MB 326, diretto verso Trecenta (RO), nell’esercitazione, il Pilota comunicativa al radar di Monte Venda (PD) una “piantata motore” e cioè un calo di spinta dell’aereo tale da ridurre la potenza del motore al 60%. Qui, la prima scelta: Bruno Viviani accende un dispositivo che si chiama ‘relight’, riacquistando una potenza del ’75per cento. La situazione è critica. Lo conferma il fatto che il Pilota prende in considerazione un atterraggio nel vicino aeroporto militare di Poggio Renatico (FE). Premendo più volte il relight, ...

Il 6 dicembre 1990 un aereo militare in avaria, lasciato senza controllo, si schiantò sulla succursale dell'istituto Salvemini di Casalecchio provocando 88 feriti e 12 morti: Deborah, Laura, Sara, Lau ...ROMA (ITALPRESS) – “Sono trascorsi trent’anni dal tragico 6 dicembre del 1990, in cui dodici giovani studenti vennero uccisi da un aereo militare, precipitato in fiamme sulla loro scuola, l’Istituto T ...