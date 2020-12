Traffico Roma del 06-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 6 dicembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora disagi aldovuti al maltempo un po’ su tutta la città le abbondanti piogge stanno provocando diversi allagamenti e quindi muoversi moderando assolutamente la velocità chiuso proprio per allagamenti Lungotevere Michelangelo altezza piazza delle Cinque Giornate chiusa per allagamenti anche via Collatina tra via Longoni e via boragine in via Latina interrotta al transito altezza via Luzio chiuse anche via della Caffarella direzione di Latina e poi via Baronio nei pressi di via Latina verso via della Caffarella siamo a distanza decreto Natale si potrà viaggiare nel ponte dell’Immacolata il testo conferma che chi vive nelle regioni in fascia gialla Potrà muoversi liberamente dal 4 al 20 dicembre andando in altre regioni in fascia gialla e di tutto Grazie per ...