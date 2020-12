Sky – L’Inter pensa al futuro: piace Marcos Paulo, attaccante classe 2001 (Di domenica 6 dicembre 2020) L’Inter lavora all’attacco del futuro Mentre gran parte della stagione è ancora in corsa, L’Inter pensa anche al futuro e in particolare all’attacco. In tal senso, secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirino Marcos Paulo, attaccante classe 2001 della Fluminense. Il club nerazzurro è in costante contatto con l’entourage del giocatore che a giugno va a scadenza di contratto. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 6 dicembre 2020)lavora all’attacco delMentre gran parte della stagione è ancora in corsa,anche ale in particolare all’attacco. In tal senso, secondo quanto riferito da Sky Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirinodella Fluminense. Il club nerazzurro è in costante contatto con l’entourage del giocatore che a giugno va a scadenza di contratto. L'articolo proviene da intermagazine.

