Serie A, il Milan passa anche a Marassi: Kessie e Castillejo piegano la Samp (Di domenica 6 dicembre 2020) Il Milan espugna Marassi battendo la Samp con il punteggio di 2-1. Tonelli subito vicino al gol, dall'altra parte pericoloso Rebic. Nel finale di primo tempo palo dei rossoneri con il tocco di Tonelli, sulla linea, a deviare il tiro del croato. Al 45' Kessié sblocca su rigore. In avvio di ripresa palo di Tonali, poi entra Castillejo e segna al primo pallone toccato. La riapre Ekdal nel finale ma non basta per il pareggio contro la capolista della Serie A che torna a + 5 sull'Inter. Rossoneri che hanno sofferto nel finale ma anche senza Ibrahimovic e Kjaer sono riusciti ad imporsi sul terreno della Sampdoria. Trentesimo match con gol e nuovo record in Serie A e record di aver segnato due gol per 11 partite consecutive. ITA Sport Press.

