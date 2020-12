Roma, Mkhitaryan contro l’arbitraggio: «È sotto gli occhi di tutti, no comment» (Di domenica 6 dicembre 2020) Al termine di Roma-Sassuolo Henrik Mkhitaryan ha puntato il dito contro l’arbitro Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo; puntando il dito contro le decisioni arbitrali. ARBITRAGGIO – «Non voglio parlare dell’arbitraggio. È sotto gli occhi di tutti quanto è accaduto, basta rivedere le immagini. Sono arrabbiato e siamo arrabbiati per quanto è accaduto. Ora però dobbiamo pensare alla prossima partita». SCUDETTO – «È troppo presto, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire nelle prime quattro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Al termine di-Sassuolo Henrikha puntato il ditol’arbitro Henrik, attaccante della, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo il pareggio per 0-0il Sassuolo; puntando il ditole decisioni arbitrali. ARBITRAGGIO – «Non voglio parlare del. Èglidiquanto è accaduto, basta rivedere le immagini. Sono arrabbiato e siamo arrabbiati per quanto è accaduto. Ora però dobbiamo pensare alla prossima partita». SCUDETTO – «È troppo presto, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire nelle prime quattro». Leggi su Calcionews24.com

