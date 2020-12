Roma, la lotta a tutto campo contro lo spaccio: le zone più colpite (Di domenica 6 dicembre 2020) A Roma la Polizia di Stato continua la sua lotta per combattere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti: 11 le persone arrestate e 4 denunciate in stato di libertà. Sequestrati oltre 1500 grammi di droga e 1355 euro in contanti. Zona Spinaceto In zona Spinaceto, nel quartiere Trullo, personale della Polizia di Stato del commissariato di zona, durante alcuni servizi di appostamento e nonostante la presenza di ‘vedette’ è riuscito ad individuare un appartamento all’interno del quale una donna spacciava sostanza stupefacente. Essendo l’abitazione dotata di un videocitofono, i poliziotti, tramite l’espediente di dover recapitare una raccomandata, sono riusciti ad entrare nell’appartamento all’interno del quale, nei diversi ambienti, sono stati rinvenuti 80 grammi di cocaina, 85 grammi di mannite oltre a 665 Euro. La donna, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Ala Polizia di Stato continua la suaper combattere la detenzione e lodi sostanze stupefacenti: 11 le persone arrestate e 4 denunciate in stato di libertà. Sequestrati oltre 1500 grammi di droga e 1355 euro in contanti. Zona Spinaceto In zona Spinaceto, nel quartiere Trullo, personale della Polizia di Stato del commissariato di zona, durante alcuni servizi di appostamento e nonostante la presenza di ‘vedette’ è riuscito ad individuare un appartamento all’interno del quale una donna spacciava sostanza stupefacente. Essendo l’abitazione dotata di un videocitofono, i poliziotti, tramite l’espediente di dover recapitare una raccomandata, sono riusciti ad entrare nell’appartamento all’interno del quale, nei diversi ambienti, sono stati rinvenuti 80 grammi di cocaina, 85 grammi di mannite oltre a 665 Euro. La donna, ...

