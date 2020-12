Ripple (XRP) ancora in un mercato rialzista; ecco il prossimo target per gli acquirenti (Di domenica 6 dicembre 2020) Tutte le principali criptovalute stanno avanzando questo sabato e questa situazione supporta anche il prezzo di Ripple. Bitcoin si è stabilizzato sopra il livello di supporto di 19.000$, indicando che il prezzo potrebbe raggiungere il livello di resistenza di 20.000$ nelle prossime settimane o forse giorni. Analisi fondamentale: la comunità potrebbe costringere Ripple a bruciare i 50 miliardi di XRP Ripple (XRP) si mantiene al di sopra del livello di supporto critico di 0,50$ contro il dollaro USA e l’attuale livello dei prezzi rappresenta ancora un buon valore considerato il prezzo. Ripple rimane una delle criptovalute con il potenziale più significativo e il prezzo potrebbe aumentare di molto nei prossimi mesi. Più di un terzo delle 100 banche più grandi del mondo ha testato o sta già ... Leggi su invezz (Di domenica 6 dicembre 2020) Tutte le principali criptovalute stanno avanzando questo sabato e questa situazione supporta anche il prezzo di. Bitcoin si è stabilizzato sopra il livello di supporto di 19.000$, indicando che il prezzo potrebbe raggiungere il livello di resistenza di 20.000$ nelle prossime settimane o forse giorni. Analisi fondamentale: la comunità potrebbe costringerea bruciare i 50 miliardi di XRP(XRP) si mantiene al di sopra del livello di supporto critico di 0,50$ contro il dollaro USA e l’attuale livello dei prezzi rappresentaun buon valore considerato il prezzo.rimane una delle criptovalute con il potenziale più significativo e il prezzo potrebbe aumentare di molto nei prossimi mesi. Più di un terzo delle 100 banche più grandi del mondo ha testato o sta già ...

