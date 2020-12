Power Book 2 Ghost dal 6 dicembre su Starzplay: trama e cast (Di domenica 6 dicembre 2020) Attesa per l’uscita su Starzplay di Power Book 2: Ghost. Disponibile dal 6 dicembre, vediamo insieme qualche anticipazione trama e cast. Power Book 2 Ghost trama Non avendo alternative migliori, Tariq si addentra per una seconda volta nel mondo della droga e prende contatti con un gruppo criminoso, guidato da Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), che milita ormai nel narcotraffico da molto prima di lui. Diviso tra i tentativi di una vita normale e lo spaccio di droga, Tariq fa i conti con una verità per lui amara: l’unico modo per evitare lo stesso destino del padre è superarlo. Power Book 2 Ghost cast: attori e ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 6 dicembre 2020) Attesa per l’uscita sudi2:. Disponibile dal 6, vediamo insieme qualche anticipazioneNon avendo alternative migliori, Tariq si addentra per una seconda volta nel mondo della droga e prende contatti con un gruppo criminoso, guidato da Monet Stewart Tejada (Mary J. Blige), che milita ormai nel narcotraffico da molto prima di lui. Diviso tra i tentativi di una vita normale e lo spaccio di droga, Tariq fa i conti con una verità per lui amara: l’unico modo per evitare lo stesso destino del padre è superarlo.: attori e ...

