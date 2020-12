Mkhitaryan: “Non voglio parlare dell’arbitraggio, è sotto gli occhi di tutti. E’ presto per dire se possiamo lottare per lo scudetto” (Di domenica 6 dicembre 2020) Henrik Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della sua Roma contro il Sassuolo: “Non ho rimpianti. Abbiamo giocato molto bene anche in dieci uomini, abbiamo avuto diverse occasioni, alla fine però è arrivato un pareggio.Non voglio parlare dell’arbitraggio. È sotto gli occhi di tutti quanto è accaduto, basta rivedere le immagini”. In dieci avete giocato meglio.“Anche prima abbiamo giocato bene, ci sono state delle occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto comunque tante opportunità.Scudetto? È troppo presto per dire se possiamo lottare, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Henrikè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della sua Roma contro il Sassuolo:ho rimpianti. Abbiamo giocato molto bene anche in dieci uomini, abbiamo avuto diverse occasioni, alla fine però è arrivato un pareggio.Non. Èglidiquanto è accaduto, basta rivedere le immagini”. In dieci avete giocato meglio.“Anche prima abbiamo giocato bene, ci sono state delle occasioni. Nella ripresa abbiamo avuto comunque tante opportunità.Scudetto? È troppoperse, abbiamo giocato dieci partite. C’è molto equilibrio, le squadre sono in pochi punti. Noi daremo il massimo per poter finire ...

