Milan, Pioli: "Contro la Samp dimostrato che siamo una squadra vera e matura. Per lo scudetto tre concorrenti" Il Milan risponde a Inter, Napoli e Juventus e passando a Marassi contro la Sampdoria, consolida il primato in classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per avere opportunità di dimostrare che qualità abbia. Ci mancavano tre giocatori importanti, ma la squadra ha sempre sfruttato le occasioni per dimostrare che sono forti, che c'è un gruppo coeso. Vogliamo far bene, vogliamo vincere tutte le partite, sappiamo che non sarà possibile ma dovremo affrontare al meglio ogni gara. Queste sono le partite più difficili: l'abbiamo preparata da ieri mattina, ...

