Michelle Hunziker, auguri speciali e momenti commoventi: "Ti amo" (Di domenica 6 dicembre 2020) Michelle Hunziker, nota ed amatissima conduttrice, ha deciso di postare degli auguri davvero speciali e molto commoventi: "Ti amo" M. Hunziker, Fonte foto: Instagram (@ therealhunzigram)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed apprezzatissima in tv grazie al suo programma 'All Together Now', Michelle Hunziker continua a stupire e questa volta la dolce dedica commuove tutti: "Ti amo". Come in tantissimi sicuramente già sapranno, la bellissima showgirl è andata in onda lo scorso sabato con la semifinale di 'All Together Now' dopo che, come lei stessa ha spiegato, è stata "promossa" in prima serata durante il weekend. Un bellissimo traguardo per Michelle che non smette di lasciare a bocca aperta i suoi ...

