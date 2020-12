Mes, ultimo tentativo di mediazione nei 5 stelle (Di domenica 6 dicembre 2020) È in corso l’ultimo tentativo di mediazione, tra strappi e contentini, paure e sicurezze, ottimismo e veleni. Il governo si avvia mercoledì verso una giornata di passione, un voto sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes che incredibilmente, in mezzo alla pandemia e con la legge di bilancio ancora di chiudere, potrebbe mettere a rischio l’esecutivo. La fronda di oltre cinquanta parlamentari del Movimento 5 stelle si è sparpagliata. Alcune delle firme in calce alla lettera che minacciava un voto contrario sono state ritirate, altri hanno ammorbidito le proprie posizioni rivendicandolo come un pugno battuto sul tavolo per sollecitare un dibattito interno, ma sono ancora troppi quelli che non sono stati ricondotti all’ovile per dormire sonni tranquilli, soprattutto al Senato, dove i numeri sono più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) È in corso l’di, tra strappi e contentini, paure e sicurezze, ottimismo e veleni. Il governo si avvia mercoledì verso una giornata di passione, un voto sulla risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes che incredibilmente, in mezzo alla pandemia e con la legge di bilancio ancora di chiudere, potrebbe mettere a rischio l’esecutivo. La fronda di oltre cinquanta parlamentari del Movimento 5si è sparpagliata. Alcune delle firme in calce alla lettera che minacciava un voto contrario sono state ritirate, altri hanno ammorbidito le proprie posizioni rivendicandolo come un pugno battuto sul tavolo per sollecitare un dibattito interno, ma sono ancora troppi quelli che non sono stati ricondotti all’ovile per dormire sonni tranquilli, soprattutto al Senato, dove i numeri sono più ...

