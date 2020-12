LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia comanda dopo la seconda frazione, Italia ottava grazie a un ottimo Hofer (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon DALLE 15.15 13.27: Ci sarà Thomas Bormolini per l’Italia, dopo l’ottima prova di Hofer, mentre per la Norvegia c’è Tarjei Bø (vincitore della sprint di questa settimana) che potrebbe completare l’opera e uccidere questa gara. La Germania punta su Peiffer, mentre la Francia attardata di 57?3 dalla vetta. 13.25: Al cambio, la Norvegia guida con 3?5 sulla Germania e 9?2 sulla Svizzera. L’Italia con Hofer è ottava a 34?4 con un grande ultimo giro dell’altoatesino. 13.22: Ai 14.3 km Christiansen prova a forzare. A 3?1 il tedesco Rees e a 10?1 lo svizzero Weger. ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIDALLE 15.15 13.27: Ci sarà Thomas Bormolini per l’l’ottima prova di, mentre per lac’è Tarjei Bø (vincitore della sprint di questa settimana) che potrebbe completare l’opera e uccidere questa gara. La Germania punta su Peiffer, mentre la Francia attardata di 57?3 dalla vetta. 13.25: Al cambio, laguida con 3?5 sulla Germania e 9?2 sulla Svizzera. L’cona 34?4 con un grande ultimo giro dell’altoatesino. 13.22: Ai 14.3 km Christiansen prova a forzare. A 3?1 il tedesco Rees e a 10?1 lo svizzero Weger. ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: la Norvegia comanda dopo la prima frazione Italia 16ma - #Biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: cominciata la gara Norvegia grande favorita. L’Italia punta alla to… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: Norvegia favorita azzurri per la top10. Si comincia alle 12.45 -… - OA_Sport : LIVE Biathlon, Staffetta Kontiolahti in DIRETTA: Norvegia favorita, azzurri per la top10. Si comincia alle 12.45 - alcinx : RT @neveitalia: LIVE da Kontiolahti per la Staffetta maschile: la Norvegia fa paura, ma Francia e Germania sono pronte a dare battaglia #bi… -