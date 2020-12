Legnano | genitori all' estero | la figlia organizza una festa | 15 ragazzi multati

(Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dicembre 2020 - Unain casa a, in provincia di Milano, è stata interrotta dai carabinieri per violazione delle normative anti-Covid. I militari sono intervenuti nell'...

Milano, 6 dicembre 2020 - Una festa in casa a Legnano, in provincia di Milano, è stata interrotta dai carabinieri per violazione delle normative anti-Covid. I militari sono inter ...